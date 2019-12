<<< RETOUR Département de La Réunion

Retards de distribution des chèques CESU (APA Gramounes et PCH)





Cette problématique impactant les bénéficiaires et intervenants à domicile est indépendante de la volonté du Département. Elle entraine des retards dans le paiement des CESU pour les intervenants.



Conscient des difficultés que cela engendre, le Conseil départemental a mis en place une "cellule de crise" avec un standard téléphonique joignable au 0262 90 35 55. Les bénéficiaires qui n’ont pas reçu leurs chèques sont invités à appeler ce numéro.

Il convient de téléphoner uniquement à ce numéro : c’est le seul service habilité à renseigner sur les informations personnelles concernant le CESU.



Au vu du nombre important d'appels, il ne faut pas hésiter à renouveler les appels. Le Conseil départemental vous demande de ne pas saturer les autres services de la Collectivité et de ne pas vous déplacer aux niveau des territoires.



Les agents de cette cellule répondent aux sollicitations des bénéficiaires afin de leur communiquer les numéros de chèques : ainsi, ils peuvent valider ces derniers sur leurs espaces individuels respectifs sur Le Conseil départemental souhaite informer les bénéficiaires que des retards de distribution par La Poste des chèques CESU (APA Gramounes et PCH ) sont constatés.Cette problématique impactant les bénéficiaires et intervenants à domicile est indépendante de la volonté du Département. Elle entraine des retards dans le paiement des CESU pour les intervenants.Conscient des difficultés que cela engendre, le Conseil départemental a mis en place une "cellule de crise" avec un standard téléphonique joignable au 0262 90 35 55. Les bénéficiaires qui n’ont pas reçu leurs chèques sont invités à appeler ce numéro.Il convient de téléphoner uniquement à ce numéro : c’est le seul service habilité à renseigner sur les informations personnelles concernant le CESU.Au vu du nombre important d'appels, il ne faut pas hésiter à renouveler les appels. Le Conseil départemental vous demande de ne pas saturer les autres services de la Collectivité et de ne pas vous déplacer aux niveau des territoires.Les agents de cette cellule répondent aux sollicitations des bénéficiaires afin de leur communiquer les numéros de chèques : ainsi, ils peuvent valider ces derniers sur leurs espaces individuels respectifs sur cheques-domicile.fr Département de La Réunion Lu 324 fois





Dans la même rubrique : < > Fermetures et ouvertures des équipements culturels Gran 20 desanm au musée de Villèle