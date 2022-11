Communiqué Retard de versement de l'ASP : "Il n’est pas acceptable que ceux qui perçoivent le moins doivent encore quémander leur dû"

Communiqué du député Jean-Hugues Ratenon : Par N.P - Publié le Mardi 8 Novembre 2022 à 15:28

J’ai été alerté par plusieurs associations de ma circonscription qu’elles étaient dans l’impossibilité de payer le salaire de leurs employés en raison d’un retard de versement des paiements des contrats unique d’insertion par la direction régionale de l’Agence de Service et de Paiement.



Une situation inadmissible qui met les associations dans les pires difficultés financières et encore plus les bénéficiaires de ces contrats précaires aux bas revenus.



J’ai aussitôt, dès hier, adressé un courrier (ci-joint) au directeur de l’ASP pour lui demander de me fournir des explications et de régulariser au plus vite cette situation.



Il n’est pas acceptable que celles et ceux qui perçoivent le moins doivent encore quémander leur dû et être abandonnés à leur sort.



Jean Hugues RATENON

Député de la Réunion

Plusieurs associations m’informent de leur impossibilité de payer le salaire de leurs employés dû à un retard de versement des paiements des Contrat Unique d’Insertion.

Une situation totalement intolérable qui rajoute de la pauvreté à la pauvreté et génère du stress et d’énormes angoisses aux salariés.

En effet, d’une part le paiement après délai des différentes charges mensuelles : eau, électricité, téléphonie, loyer, etc entrainent de facto des agios. Avec la cherté de la vie, et du pouvoir d’achat déjà affaibli par les différentes augmentations dues à l’inflation, ces personnes avec des contrats précaires et des bas revenus sont en grosses difficultés financières.

D’autre part ces travailleurs sont des pères et des mères de famille. Ce retard de paiement provoque aussi des difficultés d’accès à l’alimentation et notamment celle des enfants, avec de graves conséquences sur ceux qui sont scolarisés. Selon mes informations, cet incident proviendrait de vos services. Mais pour autant, je préfère vérifier. Compte tenu de l'urgence de la situation, pouvez-vous m'informer, sans délais, quel est l'origine de ce retard ? Vos services ou qui d’autres ? Une régularisation est-elle prévue pour quand ?

Je reste à votre disposition, je suis joignable soit par mail : jean-hugues.ratenon@assemblee-nationale.fr ou par téléphone au 06.93.11.68.32

Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, en l'expression de mes sincères salutations.