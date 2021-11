Rétablissement du test pré-embarquement pour tous les passagers au départ de La Réunion

Afin de prendre en compte et de lutter le plus rapidement possible contre la circulation virulente du nouveau variant, dit « Nu » détecté en Afrique Australe (Afrique du Sud, Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibie et Zimbabwe), le gouvernement a pris cette nuit une nouvelle disposition réglementaire par voie de décret paru le 27 novembre et applicable à tous les passagers à destination de la métropole depuis La Réunion et Mayotte.



La modification du décret n° 2021-699 prévoit donc la mise en place d’un test préalable à l’embarquement depuis La Réunion et Mayotte, réalisé au moins 48h avant le départ du vol. Cette mesure prend effet dès le dimanche 28 novembre.



Chaque voyageur à destination de la métropole devra désormais disposer du résultat négatif d’un test PCR ou antigénique de moins de 48h.



Une organisation exceptionnelle va être mise en place en urgence pour permettre aux voyageurs embarquant dès ce dimanche de se faire tester. Les modalités de cette organisation seront précisées très très rapidement.



Rappel des conditions de voyage



Pour mémoire, les conditions de voyage sont les suivantes :



Vols Réunion-Métropole



Les passagers vaccinés doivent présenter les pièces suivantes à compter du dimanche 28 novembre :

- Test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 48h ;

- Justificatif de schéma vaccinal complet.



Les passagers non vaccinés doivent présenter les pièces suivantes à compter du dimanche 28 novembre :

- Test négatif RT-PCR ou antigénique;

- Fiche de voyage au titre des motifs impérieux disponible sur : http://www.reunion.gouv.fr/les-attestations-obligatoires-pour-les-voyageurs-a7370.html

- Justificatif du motif impérieux de déplacement.





Vols Métropole-Réunion



Les passagers vaccinés doivent présenter les pièces suivantes à compter du lundi 29 novembre :

- Test négatif RT-PCR de moins de 72h ou tests antigénique de moins de 48h ;

- Justificatif de schéma vaccinal complet.



Les passagers non vaccinés doivent présenter les pièces suivantes à compter du lundi 29 novembre :

- Test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 24h;

- Fiche de voyage au titre des motifs impérieux disponible sur : http://www.reunion.gouv.fr/les-attestations-obligatoires-pour-les-voyageurs-a7370.html

- Justificatif du motif impérieux de déplacement ;

- Fiche contact-tracing de l’ARS disponible sur : https://suivi.arslareunion-covid19.re/fr



Vols en provenance et à destination de Mayotte



Les passagers vaccinés doivent présenter les pièces suivantes à compter du lundi 29 novembre :

- Test négatif RT-PCR de moins de 72h ou tests antigénique de moins de 48h ;

- Justificatif de schéma vaccinal complet.



Les passagers non vaccinés doivent présenter les pièces suivantes à compter du lundi 29 novembre :

- Test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 24h;

- Fiche de voyage au titre des motifs impérieux disponible sur : http://www.reunion.gouv.fr/les-attestations-obligatoires-pour-les-voyageurs-a7370.html

- Justificatif du motif impérieux de déplacement ;

- Fiche contact-tracing de l’ARS disponible sur : https://suivi.arslareunion-covid19.re/fr