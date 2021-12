A la Une . Rétablissement de la liaison Réunion-Johannesbourg dimanche

Air Austral annonce le maintien de ses vols entre La Réunion et Johannesbourg prévus ce dimanche. Voici le communiqué de la compagnie aérienne : Par Zinfos974 - Publié le Jeudi 2 Décembre 2021 à 11:30

Le gouvernement a annoncé ce mercredi 1er décembre 2021, la fin de la mesure de suspension des liaisons aériennes avec avec l'Afrique du Sud à compter du samedi 4 décembre 2021.



En conséquence, les vols de la compagnie Air Austral entre La Réunion et Johannesburg pourront reprendre. Les vols Réunion<>Johannesburg UU341 et UU 342 de ce dimanche 5 décembre 2021 sont ainsi maintenus.



Sur décisions gouvernementales, les vols pourront se tenir avec un encadrement extrêmement strict et drastique. Ces modalités, fixées par la Préfecture de La Réunion seront précisées dès officialisation sur le site internet de la compagnie.



La compagnie Air Austral recommande à ses passagers de suivre l’évolution de la situation, et bien renseigner leurs coordonnées téléphoniques et email afin de pouvoir être tenus informés.