Résultats du Concours piles et bouchons : découvrez les classes lauréates !

Et les gagnants sont …

Félicitations aux gagnants ! Vous serez récompensés par la mise à disposition d’un bus pour une sortie dans l’Ouest.

Et un grand merci et bravo à l’ensemble des contributeurs : élèves, enseignants, familles et entourage qui se sont mobilisés pour permettre ces collectes de piles et de bouchons. Un diplôme vous sera transmis très bientôt pour marquer votre participation active 🙂







Le concours en chiffres

225,924 kg de piles collectées

1 511,502 kg de bouchons collectés (NB : chiffre total sur la base des déclarations de classes participantes, le poids exact sera validé suite à la pesée officielle au centre de tri)

34 classes inscrites

775 élèves participants



À suivre…

Important :



► Les établissements et classes participantes sont invités à déposer leurs piles en déchèteries, du mardi 16 février au mercredi 17 mars 2021 inclus.

Les piles récupérées seront ensuite directement orientées dans la filière de Corepile pour y être traitées.

► Les bouchons seront récupérés comme prévu dans les écoles entre le mardi 16 février et le vendredi 26 février 2021 par nos services.

Ils seront déposés au centre de tri le mardi 2 mars 2021. Nous pourrons ainsi découvrir la quantité de bouchons effectivement collectée pour cette édition.



Mémo : Que faire avec les bouchons tout au long de l’année?

Pensez à apporter vos bouchons dans les points de dépôts de l’association Handi Bouchons Réunion.

► Dans l’Ouest : Salle polyvalente de l’Éperon, chemin Summer n°2 (les mercredis en période scolaire, de 9h30 à 15h). Téléphonez en cas de grosses quantités au 0692 61 25 68



Voici donc le palmarès des 3 classes gagnantes, c’est-à-dire celles qui arrivent en tête du classement car elles ont collecté le plus de bouchons ou de piles :► CE2 de Madame Karine Bachaud-Dupont à l’école élémentaire Les Combavas (Saint-Paul) : 238,59 kg de bouchons► SEGPA de Madame Marie Adam au collège Jules Solesse (Saint-Paul) : 66,55 kg de piles► Éco-délégués du lycée Stella (Saint-Leu) : 19,64 kg de pilesNous avons observé une baisse de la participation pour cette dernière édition, notamment en raison du contexte Covid… Mais cette belle dynamique se poursuit d’année en année et l’enthousiasme des participants nous encourage à pérenniser cette action à intérêt écologique (tri et recyclage) et solidaire (le bénéfice de cette collecte sera reversé à l’association Handi Bouchons Réunion ).La remise des prix des classes gagnantes aura lieu très prochainement dans les établissements concernés. (À noter : la date du jeudi 18 février initialement prévue a dû être annulée pour des raisons indépendantes de notre volonté… Les classes seront informées de la nouvelle date à convenir. Merci de votre compréhension.)Restez connectés pour découvrir la suite des événements …