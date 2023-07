Résultats du Bac en baisse : Le syndicat FSU répond à la Rectrice

Le 5 juillet dernier, Mme la rectrice justifiait la baisse des résultats au 1er tour du baccalauréat (81,8%) par la crise Covid et les grèves.

Concernant la responsabilité attribuée au Covid, il est à noter que la réalité des chiffres contredit largement les affirmations de Mme la rectrice ; en effet, l’année précédant la pandémie, soit 2019, le taux de réussite au bac dans notre académie au 1er tour (75,3 %) était inférieur à celui de cette année, à noter également que les années suivantes, alors même que la pandémie faisait rage, les taux de réussite ont augmenté régulièrement culminant même à 90 % dès le 1er tour en 2020, soit au plus fort de la crise sanitaire après des semaines de confinement.



Concernant le deuxième coupable désigné, soit « les grèves » c’est oublier un peu vite la précocité des épreuves de spécialités qui sape le travail des enseignants, démobilise les élèves en juin, les réformes du lycée et du bac menées à marche forcée, les suppressions de postes d’enseignement qui aggravent les conditions de travail des élèves, le caractère anxiogène des procédures d’orientation post-bac qui pèsent sur la sérénité des candidats, … soit en somme la totalité des responsabilités de l’institution dans ce premier bilan de la session 2023.



Ces propos sont également insultants à l’égard des enseignants qui se dépensent sans compter au service de la réussite de leurs élèves malgré toutes les embûches semées sur leur passage par le Ministère de l’Éducation Nationale.