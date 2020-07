La grande Une Résultats du Bac : Pas de larmes ni de cris de joie dans les lycées cette année

Là où raisonnaient chaque année les cris de joie des jeunes bacheliers à la vue de leur nom sur les panneaux d’affichage, et où tombaient parfois les larmes discrètes de ceux qui n’avaient pas obtenu le précieux sésame, pour la première fois cette année, c’est le silence. Ce mardi, les résultats du baccalauréat ne sont pas affichés dans les lycées, mais consultables en ligne, sur le site de l’académie et sur zinfos974 dès 8h. Par Charlotte Molina - Publié le Mardi 7 Juillet 2020 à 05:57 | Lu 2125 fois

TOUS LES RESULTATS A RETROUVER ICI

Car cette année, en raison de l’épidémie du Covid-19, les candidats sont évalués en contrôle continu et les résultats seront annoncés ce mardi sur le site internet de l’académie.



Finis les embrassades, cris de joie, larmes de déception, et frénésie aux abords des établissements, du moins pour cette fois. Le site de l’académie rappelle d’ailleurs: "Au moment de découvrir vos résultats du bac, n’oubliez pas de respecter les gestes barrière et évitez les embrassades : le virus circule toujours !"



Les mentions et les sessions de rattrapage sont, elles, maintenues selon les modalités réglementaires habituelles: les oraux seront organisés au mois de juillet et les épreuves de remplacement au mois de septembre dans le respect du protocole sanitaire en vigueur.



