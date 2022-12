Résultat des élections professionnelles au GHER

Les élections professionnelles, organisées de manière dématérialisée, se sont déroulées du 1er au 08 décembre 2022. Six organisations syndicales étaient candidates, la CFDT, la CFTC, la CGTR, FO, SUD SANTE SOCIAUX SOLIDAIRES et l’UNSA.



Ces élections comportaient 9 scrutins, le premier pour élire les représentants du personnel au Comité social d’établissement (CSE) et les 8 autres visaient à désigner les représentants aux Commissions administratives paritaires locales (CAPL).



888 électeurs étaient inscrits pour un taux de participation global de 87% en hausse de 7 points par rapport aux dernières élections professionnelles en 2018. Ce taux de participation prouve la forte mobilisation des hospitaliers du GHER autour de ce scrutin.



Le dépouillement des votes s’est tenu le 08/12/2023 à 17h30, les résultats des scrutins ont déterminé la répartiti