Restructurations, fermetures de sites, suppression de postes: Débrayage au centre des finances publiques du Port

Action coup de poing de la CGTR Finances publiques et Solidaires Finances publiques. À l'appel des deux organisations syndicales, tous les agents du centre des finances du Port ont débrayé ce mardi entre 7h et 9h, retardant ainsi l'ouverture au public.



Ils entendent protester par leur grogne "à la suppression de 15 postes à la DRFIP de La Réunion" en 2019. Ils s'opposent également aux restructurations, aux fermetures de sites ainsi qu'à "l'abandon de missions" annoncés dans la réforme de la fonction publiques CAP 2022.



D'autres débrayages sont prévus ce mercredi à Saint-Louis, ce jeudi à Saint-Benoît et le mardi 12 mars à Saint-Paul. De quoi mettre un peu la pression à leur direction avant la grande journée de grève du 14 mars prochain aux Finances publiques.