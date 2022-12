La grande Une Restructuration de la dette de Run Market : La Bred juge l'effort demandé "trop important"

Par NP - Publié le Vendredi 16 Décembre 2022 à 09:14





De son côté, la Bred se veut rassurante. "La procédure de conciliation de l'entreprise Run Market est toujours en cours et la Bred est en discussion pour trouver une solution équilibrée”, a assuré l’organisme financier Pour les 650 salariés de Run Market, ses fournisseurs, son actionnaire unique (la société SAB) et le groupe mauricien IBL, c’est la douche froide.La procédure de conciliation de Make Distribution, permettant d’entamer les discussions avec les créanciers quant à la remise de dette a été prolongée de deux mois par le tribunal de commerce, mais cela ne suffit pas.L’ensemble des établissements financiers concernés, le Crédit Agricole, La BFC, la CEPAC et la BPI ont donné leur accord, à l'exception de la Bred. La banque, filiale du groupe BPCE, “refuse de participer à la remise à la hauteur demandée”, indique le Quotidien. L’effort demandé aux établissements bancaires serait jugé trop important par rapport à celui d’autres créanciers.Sans cet accord, qui réduirait le passif de Make Distribution de 70 millions d’euros ( 130 millions d'euros actuellement), c’est l’ensemble du plan de sauvetage qui est à l’arrêt. Le groupe IBL ne poursuivrait pas son projet d’actionnariat.De son côté, la Bred se veut rassurante. "La procédure de conciliation de l'entreprise Run Market est toujours en cours et la Bred est en discussion pour trouver une solution équilibrée”, a assuré l’organisme financier au Journal de l’île