Société Restrictions de voyage mises en place par arrêté préfectoral vers La Réunion: Les précisions d'Air Austral





- Déplacement pour motif familial impérieux.

- Déplacement pour motif de santé impérieux.

- Déplacement professionnel insusceptible d’être différé.



La compagnie Air Austral se conforme à la demande des autorités et met en place à compter de ce jour, le process suivant.



1/ La compagnie demande à tous les passagers de bien vouloir vérifier que le motif de leur voyage répond a un des trois critères mentionnés ci-dessus.



2/Il leur sera demandé de présenter à l’enregistrement une attestation sur l’honneur dûment remplie. Attestation disponible directement au comptoir à l’aéroport, ou en téléchargement sur son site internet



