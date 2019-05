Restrictions de la consommation d'eau La Possession

Suite aux fortes chaleurs entraînant la raréfaction en eau et la nécessité de garantir l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, la ville de la Possession a publié un arrêté portant sur la restriction de la consommation d'eau non destinée à la consommation alimentaire sur la commune à compter de ce vendredi 17 mai, jusqu'au 27 juin (inclus).



Sont interdits, sur le territoire possessionnais, de 9h à 19 :



- L'arrosage des terrains de sport

- L'arrosage des espaces verts publics ou privés

- L'arrosage des jardins d'agrément des particuliers, y compris les potagers

- Le lavage de voitures

- La vidange et le remplissage de piscine

- L'arrosage des façades de bâtiment

- L'arrosage des voies privées

- Le lavage des voiries et trottoirs



De manière générale, l'utilisation de l'eau potable doit être strictement réservée à un usage alimentaire, pour des besoins de santé, salubrité publique et sécurité civile.