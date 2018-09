Restrictions de circulation et de stationnement pour la Nuit des soldes

Prenez vos précautions pour la Nuit des soldes de ce samedi 8 septembre. Les magasins vont ouvrir jusqu’à 22 heures mais toute la journée se dérouleront des animations au centre-ville. La mairie de Saint-Paul ordonne donc des restrictions de circulation et de stationnement dans certaines rues dès ce vendredi.La municipalité publie un arrêté municipal daté du lundi 3 septembreAr lié à cette manifestation. Afin de permettre son bon déroulement, des mesures sont prises :Stationnement interdit sur la portion comprise entre les rues du Quai Gilbert et Évariste-de-Parny, du 7 septembre à partir de 18 heures jusqu’au 8 septembre à minuit.Circulation et stationnement interdits sur la portion comprise entre les rues Rhin et Danube et Général-de-Gaulle le 8 septembre de 14 heures et 18 heures.Stationnement interdit sur le parking situé à l’angle des rues Suffren et Évariste-de-Parny du 7 septembre à partir de 18 heures jusqu’au 8 septembre à minuit.Retrouvez ici les autres dispositions de l’arrêté municipal.