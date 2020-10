Restriction d'eau à La Possession

La ville informe la population qu'une restriction de la consommation d'eau non destinée à la consommation alimentaire sera observée du 1er Octobre 2020 au 1er Janvier 2021 suite à l'arrêté n°101/2020-SG.



Sont interdits sur le territoire possessionnais chaque jour de 9h à 19h :

• L'arrosage des terrains de sport

• L'arrosage des espaces verts publics ou privés

• L'arrosage des jardins d'agrément des particuliers,

• Le lavage des voitures

• La vidange et le remplissage de piscine

• L'arrosage des façades de bâtiment

• L'arrosage des voies privées

• Le lavage des voiries et trottoirs



Comptant sur la compréhension et l'action de tous.