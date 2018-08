Restos de plage: "Les élus ont l'obligation de dénoncer les délits" (Karl Bellon)

"Où sont nos élus ?". C'est la question que pose ce lundi Karl Bellon, alors que les AOT des restaurants de plage de l'Hermitage ont expiré depuis le 30 juin dernier et que certains continuent de fonctionner.



"Il y a un article de loi, l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale*, qui veut que chaque élu, administratif ou fonctionnaire, a l'obligation de dénoncer un délit", indique-t-il. "Pourquoi n'interpellent-il pas le Procureur ? Les élus doivent être conscients que c'est une demande de la population de faire appliquer la loi".



* Article 40 al 2 du CPP : Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.