Restos de plage: Les AOT attaquées devant le tribunal administratif

Les autorisations d'occupation temporaire (AOT) du domaine public délivrées à certains restaurants de plage de l'Hermitage vont être attaquée en justice. C'est ce qu'ont fait savoir ce vendredi le Collectif de Défense du DPM; le Collectif des Riverains de l’Ermitage, Action Ouest et SOS La Réunion.



Les collectifs sont accompagnés dans leur action par Maitre Alain Antoine, qui évoque "une situation ubuesque" et "une occupation étrange et illicite du domaine maritime public par des restaurateurs peu scrupuleux".



"On va saisir le tribunal administratif pour demander l'annulation de ces autorisation, qui ont été délivrées dans des conditi ons abracabrantesques", indique l'avocat. "Une fois qu'il n'y aura plus d'autorisation, nous verrons ce que feront les services de l'Etat".



Rajeev Floricourt sur place