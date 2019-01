Restons connectés: L'actu du TCO à portée de clic !

Voici un moyen à portée de main et disponible à tout moment de vous tenir informés de l’actualité sur le territoire de la côte Ouest ! L’appli TCO Agglo … Vous ne l’avez-pas encore? Suivez le guide !



1) Connectez-vous sur le site internet du TCO www.tco.re et cliquez sur la rubrique La Mobile Apps TCO.

2) Selon le système de votre appareil connecté, cliquez sur l’un des boutons pour télécharger l’appli TCO Agglo disponible soit l’AppStore, soit sur Google Play.

3) Accédez à l’actualité du TCO quand vous le voulez et où vous le voulez, sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.



4) Retrouvez les différentes rubriques à portée de clic, avec les infos pratiques :

les actualités du territoire et communiqués du TCO

l’agenda des manifestations dans l’Ouest

les calendriers de collecte (sélectionnez votre commune, puis entrez le nom de votre rue pour accéder au calendrier de votre secteur)

l’annuaire interactif géolocalisé (communes, administrations, Cyber-base®, déchèteries/centres de propreté, Trokali, fourrière animale, régie des ports de plaisance, école d’enseignements artistiques, salles de spectacles et de concerts soutenues par le TCO dans le cadre du dispositif Békali, …)

les déchèteries du TCO avec la Météo des déchèteries

nos réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram)

nos vidéos sur YouTube

un formulaire en ligne pour nous contacter si besoin Zoom sur la Météo des déchèteries





C’est un service innovant du TCO, qui a été mis en place il y a un an, début décembre 2017.



Afin de vous assurer que votre déchèterie est en mesure d’accueillir vos déchets le jour de votre déplacement, la « météo des déchèteries du TCO » vous information en temps réel. Les informations pratiques sont mises à jour a minima toutes les deux heures par les agents d’accueil des déchèteries.



Ainsi, outre les jours et des horaires d’ouverture, vous aurez instantanément accès à toutes les informations relatives aux taux de remplissage des déchèteries, par site et avec indications de tous les types de déchets concernés (encombrants, carton, déchets végétaux, gravât, placo, métaux, Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques, batterie, huile de vidange, emballages à recycler, vêtements, néon, …).



Pour recevoir nos informations importantes, abonnez-vous

Recevez les actus marquantes du TCO, abonnez -vous à la lettre d’information (réception des messages dans votre boîte e-mail).



Pour être informés en temps réel des infos pratiques relatives aux services de collecte des déchets (en cas de situation de blocage de routes,de conditions climatiques dégradées, …), de transports ou toute autre actu importante, abonnez-vous aux sms (réception des messages sur votre téléphone portable).







Recevez également les notifications push d’actu (sur votre appareil connecté).