Restons branchés !

Avec le décret n°2022-575 du 20 avril 2022 relatif à la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie de La Réunion, il est prévu un objectif d’installation de 1700 bornes de recharge de véhicules électriques publiques à horizon 2028, pour un prévisionnel de 34 000 véhicules électriques en circulation à cette échéance.



En moyenne, les constructeurs automobiles assurent au maximum 300 kilomètres d’autonomie, chiffre pouvant baisser à 100 kilomètres, suivant le style de conduite, les conditions climatiques et la consommation électrique des éléments de confort (chauffage, ventilation, etc.).



D’où l’importance des bornes de recharge et de leur nombre ! De plus, la loi Climat et Résilience vient conforter cette nécessité car elle acte la fin de la vente des voitures neuves émettant plus de 123 mg/km de CO2 d’ici 2030.



Les véhicules électriques ou hybrides ayant le vent en poupe à La Réunion, la CIVIS entend ainsi ne pas rester en retrait et bien au contraire, continuer à apporter des solutions innovantes à ses administrés.

Comment ça marche ? Puissance proposée : 22kVA, qui permet une charge rapide

Il vous suffit d’installer l’application ãFreshMile sur votre téléphone

Par la suite, connecter votre véhicule au point de charge et c’est parti Combien ça coûte ? La première demi-heure est gratuite

Par la suite, vous serez facturé 4€/h.

Une fois entièrement chargé, la charge s’arrête automatiquement Ça se trouve où ? Localisation des bornes et des parkings

La CIVIS se veut toujours plus proche de ses administrés.

Avec ces nouveaux équipements, dont le un coût total de 34 000 €, la CIVIS espère bénéficier de la Prime ADVENIR, permettant de financer ainsi une partie de l’installation des bornes.

