Actu Ile de La Réunion Resto La Kour, la gastronomie s'invite dans les quartiers

Courant juin, quatre chefs réunionnais renommés vont installer des restaurants éphémères gastronomiques au cœur de quartiers prioritaires de l'île. Un moment de partage autour du zarlor que représente la cuisine péi, avec une note de sensibilisation à l'équilibre alimentaire et une pincée de formation pour susciter les vocations. Par N.P - Publié le Vendredi 3 Juin 2022 à 12:11

Courant juin, plusieurs restaurants éphémères menés par de grands chefs réunionnais, vont ouvrir leurs portes dans des quartiers prioritaires. Un concept unique en son genre, baptisé Resto La Kour*, destinée à faire sortir la gastronomie des habituelles dorures qui lui sont attribuées, et à lui assigner de nouveau ce plaisir du partage et du lien interculturel et intergénérationnel qui ne devraient jamais la quitter. En partenariat avec la SHLMR et les communes de Saint-Benoît, Saint-Denis et SaintAndré, le projet Resto La Kour, porté par l’agence INLOVATION et le média culinaire ZEST, est le seul de l'île à s'inscrire pleinement dans l’appel à projet « Année de la gastronomie » lancée en septembre dernier au niveau national par le Gouvernement, France Relance, la CCI France et la CCI Réunion.



Quatre événements se tiendront au cours du mois, et verront des chefs comme Kevin Minatchy, Sébastien Catherine, Julien Tarmalingom, Lucinda Sevetian, accompagnés de Sébastien Ramuscello de la Réunion des Chefs, prendre les manettes d'un "restaurant d'un jour" en compagnie d'une cinquantaine d'habitants locataires préalablement inscrits. Au programme, cuisine et dégustation, mais aussi formation et sensibilisation à la cuisineplaisir, saine et équilibrée. Produits frais, locaux et à prix raisonnable seront mis à disposition par des coopératives partenaires, avec un accent mis sur le Bio grâce au soutien de l'Union des producteurs biologiques de la Réunion (UPROBIO). Un spectacle vivant animé par le comédien Lino Rasolonirina laissera par la suite la place aux échanges sur les problématiques alimentaires, du gaspillage à la nutrition, en passant par les techniques professionnelles de restauration et la lutte contre la précarité alimentaire. Rendez-vous les 7, 10, 14 et 17 juin prochains dans différents quartiers SHLMR du Nord et de l’Est du territoire, pour en mesurer toute la portée.



*Ce projet a été financé par le Gouvernement dans le cadre du plan France Relance.



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES - PROGRAMME



● Mardi 7 juin - Saint Benoît “Quartier Europe” - CHEF JULIEN TARMALINGOM

● Vendredi 10 juin - Saint Benoît “Quartier Europe” - CHEFFE LUCINDA SEVETIAN

● Mardi 14 juin - Saint Denis “Quartier Bouvet” - CHEF SEBASTIEN CATHERINE

● Vendredi 17 juin - Saint-André “Quartier Station” - CHEF KEVIN MINATCHY

● Déroulé de chaque événement : - 8H30-12H00 : Atelier cuisine avec le chef et ses commis locataires SHLMR dans la cuisine extérieure de Resto la Kour - 12h - 12H30 : Accueil des locataires et partenaires invités - 12H30/14H30 : déjeuner gastronomique 50 couverts