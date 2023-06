Communiqué Restitution du projet PAREO de l'IRD à Kélonia

Les vendredi 16 juin et samedi 17 juin à Kélonia, se tiendront les journées de restitution du projet PAREO « Le Patrimoine Récifal de l’Océan Indien entre nos mains ». Par N.P - Publié le Mardi 13 Juin 2023 à 17:12

Le communiqué :



PAREO est un projet d’éducation à l’environnement mené par l’IRD dans l’océan Indien depuis 2020. À la Réunion, les élèves de CM1/CM2 ont acquis des connaissances de manière originale et ludique et sont passés à l’action en travaillant avec des artistes locaux pour sensibiliser à la protection du récif corallien. C’est pour présenter leurs réalisations que les enseignants et les élèves vous invitent à une restitution qui se déroulera à Kélonia le 16 juin pour les scolaires et le 17 juin pour le grand public.



Au programme :



-"Attention fragile", une chorégraphie sur le thème de la biodiversité et de la fragilité des récifs (école St Leu centre)

-"Ici commence la mer", un livre numérique sur les liens terre-mer et les notions communes entre deux écosystèmes réunionnais, la forêt sèche et le récif corallien (école Marcel Lauret, Saline les Hauts)

-"Si sa lé vré", un clip réalisé sur la chanson co-crée par les enfants avec Davy Sicard lors de la phase 1 (école Estella Clain, Chaloupe St Leu) ;

-"Si tu pollues le lagon, tu payes l'addition", une série d'affiches de sensibilisation sur le lien entre récif corallien et bassin versant (école Olivier Payet, Etang-Salé).



Pour venir découvrir les réalisations des élèves : Vendredi 15 juin : (9h - 11h30 ou 13h - 15h) les élèves seront là pour présenter leurs projets.

Samedi 16 juin : (toute la journée) visite libre de l’exposition avec l'équipe PAREO et quelques élèves présents sur le site. Nous espérons vous voir nombreux pour féliciter ces ambassadeurs en herbe pour le beau travail qu’ils ont réalisé ! PAREO est un projet d’éducation à l’environnement mené par l’IRD dans l’océan Indien depuis 2020. À la Réunion, les élèves de CM1/CM2 ont acquis des connaissances de manière originale et ludique et sont passés à l’action en travaillant avec des artistes locaux pour sensibiliser à la protection du récif corallien. C’est pour présenter leurs réalisations que les enseignants et les élèves vous invitent à une restitution qui se déroulera à Kélonia le 16 juin pour les scolaires et le 17 juin pour le grand public.-"Attention fragile", une chorégraphie sur le thème de la biodiversité et de la fragilité des récifs (école St Leu centre)-"Ici commence la mer", un livre numérique sur les liens terre-mer et les notions communes entre deux écosystèmes réunionnais, la forêt sèche et le récif corallien (école Marcel Lauret, Saline les Hauts)-"Si sa lé vré", un clip réalisé sur la chanson co-crée par les enfants avec Davy Sicard lors de la phase 1 (école Estella Clain, Chaloupe St Leu) ;-"Si tu pollues le lagon, tu payes l'addition", une série d'affiches de sensibilisation sur le lien entre récif corallien et bassin versant (école Olivier Payet, Etang-Salé).Pour venir découvrir les réalisations des élèves :Nous espérons vous voir nombreux pour féliciter ces ambassadeurs en herbe pour le beau travail qu’ils ont réalisé !