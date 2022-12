Restitution des ateliers du projet “Somin Maloya Gramounes

En cette fin d’année, la direction de l’intergénérationnel a convié ce mercredi 14 décembre les adhérents de deux clubs de personnes âgées Joie de Vive du Guillaume et Bois de Lait de l’Etang lors de la restitution des ateliers du projets “Somin Maloya Gramounes”. Ensemble, ils participent aux ateliers de chant qui ont démarré au mois de septembre 2022 dans différents bassins de vie du territoire. Ce projet, à l’initiative de LESPAS et en étroite collaboration avec le Service Seniors de la ville, a conquis nos 40 seniors participants dont la doyenne est âgée de 85 ans. La plupart de ces gramounes n’étaient jamais montés sur scène pour un spectacle. Les gramounes se sont investis tant sur les mises en scènes, que sur les costumes colorés pou “fé monte zot gayar ankor pliss'”.



La salle d’une capacité de 160 places était remplie par les autres adhérents des clubs respectifs, par la famille, les amis des acteurs mais également des autres responsables de clubs de Saint Paul. A la fin de la prestation, nos gramounes ont eu un tonnerre d’applaudissements. Ce dernier a également salué l’implication de la troupe folklorique Canne d’Eau qui a clôturé le spectacle avec Pierrot VIDOT, grand parolier des titres “Toué lé Joli”, “Ti Angelo”… A la fin du spectacle, les seniors et Canne d’Eau ont fait le grand final sur scène. Cette manifestation s’inscrit parfaitement dans la dynamique de projet de Saint Paul Terre inclusive.