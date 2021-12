Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION "Rester ensemble et mobilisés chaque jour de cette nouvelle année nous guidera vers des lendemains meilleurs" J’adresse aux Réunionnaises et aux Réunionnais nos vœux les plus sincères de bonheur, de santé et de réussite, au nom de tous les élus du Département. Puisse 2022, que je vous souhaite excellente, être une année pleine de beaux projets réalisés. Dans le même élan de solidarité qui nous a permis de surmonter bien des épreuves, rester ensemble et mobilisés chaque jour de cette nouvelle année, nous guidera vers des lendemains meilleurs.

La Réunion est de nouveau en état d’urgence sanitaire ; la situation inquiétante se dégrade très fortement et plus que jamais, compte tenu de la propagation fulgurante du variant Omicron combiné à Delta. Cette nouvelle aggravation mondiale du contexte sanitaire liée à la pandémie de Covid 19 n’épargne donc pas notre l’île. Bien au contraire ! La progression préoccupante du virus entraine de fait, de nouvelles actions annoncées par le Premier Ministre, des décisions pour freiner la recrudescence de l’épidémie. La mise en œuvre de ces mesures de freinage est nécessaire pour contrer cette nouvelle flambée des contaminations et mieux protéger la santé des Réunionnaises et des Réunionnais.



Dans un même effort collectif et responsable, nous devons rester forts et solidaires comme au tout début de cette crise sanitaire, pour continuer à protéger nos proches et à protéger chacun de nous. Nous devons continuer à « faire corps » pour rester cette belle communauté de vie. Nous devons continuer à appliquer les gestes barrières qui sont indispensables, pour traverser plus sereins cette nouvelle année que nous voulons plus riante et plus joyeuse. Je renouvelle aussi mes encouragements à la vaccination. Un acte citoyen nécessaire pour atteindre l’immunité collective, synonyme de victoire face à la pandémie.



Suite aux mesures annoncées par le Préfet de La Réunion en écho aux décisions du Gouvernement, j’ai demandé la réactivation de la cellule de crise au Département pour répondre aux situations d’urgence. Le Conseil départemental reste au service de tous les Réunionnais afin de les accompagner, de les informer, de les protéger et de les accueillir. Du reste, dans la continuité de notre esprit de cohésion, 2022 sera pour notre Collectivité, une année d’actions au service de tous au quotidien, des plus jeunes à nos aînés, en passant notamment par les personnes en situation de handicap, les agriculteurs, les acteurs culturels, les associations, le monde économique...



Un espoir grandissant, plus fort, et une persévérance accrue guideront encore nos projets en ces temps inédits de cette redoutable crise sanitaire. Nous la surmonterons ensemble. Je tiens, de nouveau, à vous exprimer toute notre solidarité et toute notre compassion.



Bonne et heureuse année à Toutes et à Tous.



Cyrille Melchior

Président du Conseil départemental de La Réunion







