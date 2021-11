Restauration scolaire : menu du 8 au 12 novembre

Le menu de la cantine de cette semaine est prêt !



Au programme :



– Printanière de légumes & omelette persillée

– Poulet frit & riz aux légumes

– Poisson pané & spaghettis au beurre



Comme d’habitude, nos plats sont accompagnés d’entrées et de desserts variés et sont élaborés dans un travail partenarial lors de la commission des menus.



Bonne semaine et bon appétit à tous !