Restauration scolaire : menu du 6 au 9 mars 2023

Le menu de la semaine prochaine est là !

Alors, kossa nou manz à Saint-Leu ?



Lundi : sauté mines

Mardi : en raison de la grève nationale, le service de restauration scolaire ne sera pas assuré

Jeudi : cari poulet, daube de citrouille et riz

Vendredi : poisson pané et pommes de terre



Bonne semaine à tous et bon appétit !