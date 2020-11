Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Restauration scolaire : menu du 16 au 20 novembre 2020



Tous les lundis matins, dès 7h : consultez en ligne le menu proposé aux écoliers de Saint-Leu !

De la semoule pour varier les accompagnements, vendredi c’est rougail morue et tout au long de la semaine, des petites salades à retrouver en entrée 😉

Le menu est élaboré par la diététicienne du service Restauration scolaire et respecte les recommandations du GEMRCN.

Chaque menu comprend un féculent, des sources de protéines et de calcium et un apport en légumes crus ou cuits.



Conformément à la loi EGalim, un menu végétarien 🥬 est proposé aux élèves et chez nous, c’est le lundi !







Pour une information complète et transparente, la Ville de Saint-Leu communique également les allergènes alimentaires à déclaration obligatoire présents dans le menu de la semaine. Au nombre de 14, notre diététicienne vous aide à les repérer grâce à des numéros, on vous explique tout ça dans le mode d’emploi.



Nous vous souhaitons une belle journée, une belle semaine et surtout un bon appétit à tous les marmay de SaintLeu !





