Restauration scolaire : menu du 15 au 19 août

Comme chaque début de semaine, retrouvez le menu de la cantine 🍽Cette semaine, au menu des écoles de Saint-Leu ⤵️Mardi 🍝 Riz grain & légumesJeudi 🍖 Rôti de porc & daube de citrouilleVendredi 🐟 Rougail morue & riz grainsBon appétit et bonne semaine à tous ! 🥰Tous nos menus sont élaborés en collaboration avec l’adjointe chargée des Affaires scolaires, l’élue chargée de la prévention Santé, la directrice générale adjointe de la Direction Education et Cadre de vie, la responsable du service Vie éducative, le responsable de la Restauration scolaire, la diététicienne, 1 membre de la médecine scolaire ou de la Protection Maternelle Infantile, 1 directeur.rice d’école, 3 parents d’élèves et 1 responsable de cantine (différent à chaque commission).Les menus peuvent être modifiés selon les contraintes d’approvisionnement.