Restauration scolaire : menu du 13 au 17 juin

A taaaaable !



Cette semaine au menu des cantines de Saint-Leu :

– Sauce de thon & daube de chouchou

– Poulet basquaise & riz

– Saucisses, légumes & semoule

– Omelette au fromage & pâtes



Bon appétit et bonne semaine zot’ toute !



Pour rappel, tous nos menus sont élaborés en collaboration avec 3 parents d’élèves, un responsable de cantine, le responsable de la restauration scolaire, un membre de la médecine scolaire ou de la PMI (protection maternelle et infantile), la diététicienne de la Commune et l’élue déléguée aux affaires scolaires.