Restauration scolaire : menu du 09 au 13 novembre 2020

À compter du lundi 09 novembre 2020, les menus hebdomadaires de la restauration scolaire seront communiqués tous les lundis matins dès 7h sur le site et le Facebook de la ville de Saint-Leu.



Cette communication s’inscrit dans une démarche de transparence avec les parents d’élèves et de respect des obligations réglementaires dans le cadre de la loi Egalim pour la préservation du Capital Santé de nos enfants (en luttant notamment contre l’obésité et le diabète).



En effet, conformément à la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable, vous retrouverez des menus équilibrés élaborés par la diététicienne de la restauration scolaire selon les recommandations du GEMRCN (Groupement d’études des marchés de restauration collective et de nutrition) avec notamment l’obligation d’un repas végétarien par semaine. Il s’agit d’un repas sans viande, sans poisson mais comprenant un produit laitier, et /ou des œufs et/ou des protéines végétales (soja, grains…). Chaque menu comprend un féculent, des sources de protéines et de calcium et un apport en légumes crus ou cuits.



Pour une information complète et transparente des menus, vous trouverez également annotée la liste des allergènes ; facteurs de risque des allergies alimentaires.







Rappelons qu’à Saint-Leu le prix de la cantine se monte à 1 euro par mois soit 12 euros l’année, quels que soient les revenus des parents.

La Ville de Saint-Leu a déjà réduit considérablement les produits ultra-transformés, responsables de la plupart des allergies alimentaires. Saint-Leu mise sur les produits locaux et les produits bio dans ses menus.





