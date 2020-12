Restauration scolaire : menu du 07 au 11 décembre 2020

Découvrez le menu de la cantine pour cette semaine.Nos repas sont cuisinés quotidiennement, les menus sont complets et équilibrés, ils sont élaboré par la diététicienne du service Restauration scolaire et respecte les recommandations du GEMRCN.Nous vous souhaitons une belle journée, une belle semaine et surtout un bon appétit à tous les petits Saint-Leusiens !