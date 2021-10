Restauration scolaire : menu du 04 au 08 octobre

A taaaaaable !

Qu’est-ce qu’on mange cette semaine à la cantine des écoles de Saint-Leu ?

Cari d’oeufs, rôti de dinde, poulet basquaise et cari d’espadon !

Le tout accompagné d’entrées variées, de légumes et de féculents, et d’un dessert. Miam !

Bon appétit et bonne semaine à tous les marmailles