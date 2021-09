Restauration scolaire : menu de la semaine du 6 au 10 septembre

Voici le menu de la cantine de cette semaine !



Au programme dans les écoles de Saint-Leu : daube de citrouille, poulet frit et macaronis, porc aux légumes et poisson au gingembre.



Tous les menus sont composés d’une entrée, d’un plat avec légume et féculent et d’un dessert.

Bon appétit et bonne semaine à tous les marmailles !