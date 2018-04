Restauration scolaire : la commune rencontre les parents de Sarda Garriga

Afin d’apporter des réponses aux parents soucieux des questions d’équilibre et de gaspillage alimentaire, la direction de la restauration Scolaire a convié les parents d’élèves à des visites d’observation lors de la prise du repas des convives.



La visite au restaurant scolaire Sarda Garriga a eu lieu en compagnie de cinq représentantes du comité de parents d’élèves, du gérant de la cantine, de la diététicienne et de l’équipe de la restauration scolaire.



Mardi 10 avril, il y avait par exemple au menu : Friand au fromage, navarin d’agneau, carotte, yaourt, qui ont satisfait les petits et les parents venus également goûter le repas servi.



L’objectif est simple, pour Estelle Hardy, diététicienne à la mairie de Saint-Paul depuis janvier 2018, il s’agit d’être à « l’écoute des préoccupations des parents en matière d’équilibre alimentaire et de proposer des espaces de communication afin d’apporter les réponses adaptées ».