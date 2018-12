Restauration scolaire: c’est Noël avant l’heure pour les écoliers de Saint-Paul

Les écoliers saint-paulois vont se régaler cette semaine dans les restaurants scolaires, spécialement ce jeudi 13 décembre 2018 où ils fêteront Noël avant l’heure.



En entrée, ils dégusteront un amuse-bouche feuilleté volaille combava, une fabrication locale de la boulangerie Yong de L’Étang-Salé.



Ce met sera accompagné d’une salade verte de l’exploitation de M. Clairivet au Tampon, de tomates cerises de La Petite-Île d’Armand Hoareau et d’emmental.



Le plat principal 100% frais est issu des productions locales de la société EDG. Les marmailles pourront ainsi savourer un rôti de dinde farci aux marrons et raisins avec ses pommes de terre grenailles sautées !



En dessert, pour la touche fraîcheur, les petits convives clôtureront ce repas de fête par une bûchette à la fraise concoctée par la boulangerie Yong.



Mais que serait un repas de Noël sans chocolat ? Pour finir sur une note de douceur, un Père Noël au chocolat sera offert à tous les enfants de l’école (pas uniquement ceux inscrits à la cantine).



Gageons qu’ils en redemanderont ! Bon appétit et bonnes fêtes aux petits Saint-Paulois comme aux grands !





Photo : Préparation du rôti de dinde farci aux marrons et raisins. Le personnel de la restauration a testé la qualité du produit en le cuisinant avant de le proposer aux jeunes convives.