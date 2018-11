Restauration scolaire : Non au gaspillage alimentaire !

<<< RETOUR Ville de Saint Paul

La ville de Saint-Paul s’implique dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Diverses expérimentations seront déployées à l’école Mont Roquefeuil, école pilote de ce projet inscrit dans une démarche écologique. La première action aura lieu le 20 novembre prochain. Les enfants de CE2 et CM1/CM2 seront les acteurs principaux de cette campagne de lutte contre le gaspillage alimentaire.



Directrice d’école, direction de la restauration scolaire de la ville de Saint-Paul, parents d’élève, enseignantes, agents administratifs (service de la santé, pôle développement durable, cellule périscolaire, gérant de cantine, diététicienne…) vont porter et déployer une expérimentation qui vise à réduire significativement le gaspillage dans les restaurants scolaires de la ville de Saint-Paul.

Pour mener à bien ce projet qui s’inscrit dans une démarche développement durable, les classes de CE2 et de CE2/CM1 de l’école de Mont Roquefeuil ont été choisies comme classes pilotes.



Un plan d’actions pour limiter le gaspillage alimentaire



Ces petits ambassadeurs du tri, vont mesurer le gaspillage alimentaire. Quatre campagnes de pesée sont programmées tout au long du mois de novembre (mardi 20/11, vendredi 23/11, lundi 26/11, jeudi 29/11 de 11h00 à 13h00) vont permettre la récolte de données quantitatives.



Dans un même temps, des questionnaires recenseront les habitudes et les goûts alimentaires des petits pensionnaires, d’autres seront établis pour les adultes de l’équipe restauration, les enseignant(e)s… « Après la récolte d’informations, une analyse des données nous permettra d’établir un état des lieux de la situation. À partir de ce constat, nous mettrons en place un plan d’actions afin de réduire le gaspillage alimentaire mais aussi des actions de sensibilisation », détaille Mélanie Perche, de la Société Coopérative et Participative d’Ingénierie de Projets.



Découverte de la réalité du terrain



La SCOOP RD2A, qui a pour mission d’accompagner ces actions de prévention de lutte contre le gaspillage alimentaire, valorisera aussi la découverte du terrain. Une visite de l’unité de production (cuisine) pour chaque classe pilote est évoquée. Les élèves pourront assister à la réception des marchandises puis en fin de production pour avoir une vision globale des activités.



Objectifs : développer un rapport sain à l'alimentation chez les enfants ; développer leur écocitoyenneté, impulser et promouvoir une démarche globale, optimiser la gestion de la restauration scolaire et améliorer les propositions de la restauration scolaire. « Cette vision concrète du terrain revêt une grande importance puisque les enfants découvriront la réalité du terrain. Cela leur donne conscience de ce qu'ils ont dans leur plateau », termine Mélanie Perche.





