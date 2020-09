Culture Restauration du Pont de la Rivière de l'Est : Le Loto du Patrimoine lancé

Le Pont de La Rivière de l'Est a été choisi par l'état pour faire parti des monuments à restaurer. De ce fait, il a été inclus au Mission du Patrimoine 2020. Afin de soutenir sa restauration, les réunionnais peuvent soutenir la restauration de ce monument réunionnais par l'intermédiaire du Loto du patrimoine 2020. Voici le communiqué de la préfecture de la Réunion : Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 1 Septembre 2020 à 11:43 | Lu 172 fois

"La Mission Patrimoine 2020 de la Française des jeux lance un "Loto du Patrimoine" mis en vente à partir du 31 août sous la forme d'un ticket de jeu à gratter intitulé "Illiko Mission patrimoine" vendu au prix de 15 € .



En parallèle, cinq tirages du Loto dédiés au patrimoine seront organisés les 9, 12, 14, 16 et 19 septembre 2020 soit, avant et après les 37e Journées européennes du patrimoine, au prix de 2,20€ le ticket avec une cagnotte de 2 millions d'euros.



Il est également possible de participer financièrement et de contribuer aux projets de rénovation sans jouer, mais en faisant directement un don auprès de la Fondation du Patrimoine ou de la Mission Stéphane Bern. Ces dons ouvrent droit à une réduction d'impôts de 66% pour les particuliers.



Le dispositif est également ouvert aux entreprises qui peuvent déduire 60% du montant du don de leur impôt sur les sociétés.



Les fonds collectés serviront à la restauration des 18 sites emblématiques sélectionnés par la mission pour la sauvegarde du patrimoine en péril 2020, dont le Pont de La Rivière de l'Est à Sainte-Rose."



