Restauration Scolaire: Le 20 avril, 100.000 familles réunionnaises recevront un versement de la CAF

En cette période de confinement, de nombreuses familles dans la précarité peuvent peiner à nourrir les enfants. Les cantines scolaires offrent souvent une bouffée d’oxygène avec des repas au coût plus abordable que ceux à domicile. Cette mesure de confinement fait peser une charge supplémentaire sur les familles les plus modestes.



Conformément aux décisions gouvernementales, le conseil d’administration de la CAF a arrêté ce mercredi 15 avril les modalités de reversement de la Prestation Accueil Restauration Scolaire (PARS) directement aux familles pour la période du 23 mars au 30 avril. Les ressources budgétaires de la PARS non utilisées et correspondant strictement à la période de confinement et de fermeture des écoles et établissements scolaires vont être redistribuées aux familles bénéficiaires.



Ce reversement ne comprendra pas les vacances scolaires, les mercredis et les jours fériés, sur la période du 23 mars au 30 avril (soit 22 jours d’école). Les modalités de ce versement ont été arrêtées par le Conseil d’administration de la Caisse d’Allocations Familiales de La Réunion le mercredi 15 avril pour un versement sur le compte des familles concernées le lundi 20 avril 2020.