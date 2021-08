La grande Une Restaurants, bars, salles de sport : Réouverture prévue demain

C'est ce qui ressort de la réunion entre le préfet et les acteurs économiques de La Réunion qui s'est tenue ce lundi après-midi, nous apprend le président de l'UMIH, Patrick Serveaux. Par Baradi Siva - Publié le Lundi 9 Août 2021 à 16:28

"Les restaurants rouvrent demain matin sans jauge", affirme le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie après la réunion avec le préfet ce lundi. Patrick Serveaux avait déjà ces dernières heures assuré que la préfecture avait décidé de la réouverture des établissements recevant du public pouvant mettre en place le Pass sanitaire.



Les restaurants et les bars n'auront plus à respecter une jauge d'accueil limitée, mais devront tout de même respecter les distanciations et appliquer toutes les autres mesures dont le contrôle du pass sanitaire (schéma vaccinal complet, test négatif de moins de 72h ou certificat de guérison).



À noter que d'autres ERP seront concernés par la réouverture à partir de demain, dont les salles de sport.



Les acteurs économiques ont aussi obtenu l'assurance de la mise en place d'un dispositif d'aides. Le président de l'UMIH rappelle aussi par ailleurs que les mineurs ne sont pas concernés par le Pass sanitaire avant fin septembre. C'est donc près d'un tiers de la population réunionnaise qui n'aura pas à être contrôlée à l'entrée de ces établissements.

​

À noter que la préfecture doit encore officialiser cette annonce. Et que la réouverture des bars, restaurants et salles de sport sera toujours soumises aux restrictions de déplacement (couvre-feu à 18h et confinement).



