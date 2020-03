Rest zot case ! Le personnel soignant de La Réunion interpelle chacun de nous

A la manière des personnels soignants de métropole, les médecins, infirmiers et autres personnels du secteur médical de La Réunion manient humour et message néanmoins très sérieux.L'heure est grave en effet, encore plus en métropole certes, mais encore trop de Réunionnais prennent à la légère l'interdiction - sauf dérogation - de se déplacer. C'est pour marquer les consciences que ces personnels soignants du CHU de La Réunion délivrent un message on ne peut plus explicite : Rest zot case !Le hashtag #restezchezvous fait en effet fureur ces derniers jours sur les réseaux sociaux et les derniers chiffres du nombre de personnes atteintes du coronavirus en métropole comme à La Réunion incitent à suivre au pied de la lettre les consignes de ceux qui voient affluer chaque jour de nouveaux cas nécessitant notamment le placement en réanimation.