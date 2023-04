Revenir à la Rubrique CIREST Ressourcerie de Bras-Fusil : ateliers liés au réemploi et vente solidaire ce samedi 8 avril

L’ADRIE vous propose en plus de sa vente solidaire mensuelle ce samedi 08 avril, de 8.30 à 16.00 à la ressourcerie de Bras-Fusil des ateliers liés au réemploi :



– Atelier « Repar ou mêm » : Redonnez vie à vos petits appareils électriques en les réparant vous-même !

Votre cafetière ne s’allume plus, ne la jetez pas, réparez-la ! Notre atelier REPAR OU MÊM est l’occasion non seulement d’apprendre à réparer vos objets et vos appareils cassés mais aussi de faire des économies !

De 9.00 à 12.00 et de 13.00 à 15.00



– Atelier « Menuiserie » : l’équipe créative de l’ADRIE vous propose de fabriquer une étagère en bois de récup’.

À partir de bois de récupération, réalisez avec l’aide des menuisiers de l’association une petite étagère 100% réemploi

De 9.00 à 12.00 et de 13.00 à 15.00



Inscriptions au 0262 69 22 01.



Comme chaque mois, venez découvrir l’espace vente de la ressourcerie et faites le plein de bonnes affaires.

Objets, vaisselles, mobiliers, bibelots, petits et gros électroménagers, vêtements … vous trouverez forcément des produits revalorisés ou réparés qui vous conviendront, à des coûts particulièrement attractifs. En participant aux ventes solidaires de la ressourcerie de Bras-Fusil, vous faites des bonnes affaires grâce à vos achats solidaires … et un geste pour l’Environnement.

Enfin, sachez que vous pouvez également faire un apport volontaire, ce jour là, et déposer vos objets inutilisés et valorisables dans notre ressourcerie.



La ressourcerie est un dispositif d’économie sociale et solidaire à l’initiative de la Cirest.



Ressourcerie LÉLA de Bras-Fusil, 12 impasse des Hibiscus (ZI de Bras-Fusil) Saint-Benoît. Tél. 0262 69 22 01





Dans la même rubrique : < > Faire de l’Est, un territoire engagé Transition Ecologique Collecte de proximité des DEEE