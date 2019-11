<<< RETOUR CIREST

Ressourcerie Léla, Bras-Fusil : Vente solidaire mensuelle



La ressourcerie Léla de Bras-Fusil organise sa vente mensuelle ce samedi 9 novembre de 8.30 à 16.00.



Cette nouvelle vente solidaire prend une dimension particulière ce mois-ci car elle s’inscrit dans le cadre de la 1ère semaine des ressourceries.



L’ADRIE, qui gère la ressourcerie de Bras-Fusil, vous propose la vente d’objets d’occasion à tout petit prix : meubles, vaisselle, petits et gros électroménagers, jouets, livres, articles de décoration…



Pour rappel, la ressourcerie est un équipement complémentaire aux outils de récupération et de valorisation des déchets ménagers mis en place par la Cirest.



Une ressourcerie est un site de récupération, de valorisation et de revente de différents types d’objets issus du réemploi. Elle s’inscrit dans une démarche d’économie sociale et solidaire et contribue à la réduction des déchets en donnant une seconde vie aux objets.

Elle comprend 4 fonctions, qui sont complémentaires :



 Un service de collecte des objets en déchèterie et sur rendez-vous, complété par de l’apport volontaire sur site,

 Des ateliers de valorisation des objets récupérés : contrôle, nettoyage, réparation si possible, relooking, démontage et recyclage des objets non réutilisables,

 Un espace de vente d’occasion à prix modeste, une fois les objets réparés,

 Un service de sensibilisation et d’animation sur des thèmes liés à l’environnement.



La ressourcerie Léla de St Benoît existe depuis juillet 2016. Elle est située à Bras-Fusil sur un espace de 900 m² :

Ressourcerie Léla de Bras-Fusil

12 Impasse des Hibiscus

