Courrier des lecteurs Responsabilité respective de chaque pays dans le réchauffement planétaire

Par Bruno Bourgeon, aid97400.re - Publié le Mercredi 1 Décembre 2021 à 07:53





Les États-Unis arrivent, sans surprise, en tête des pays les plus émetteurs de CO2 entre 1850 et 2020. Mais ce qui est plus surprenant est l’énorme écart qui le sépare des autres pays. D'ici la fin de 2021, les États-Unis auront émis plus de 500 gigatonnes de CO2 en 170 ans. Cela représente 20,3 % du total mondial, et quelque 0,2 °C de réchauffement à ce jour.



Relativement loin derrière les États-Unis se trouve la Chine. Le pays représente 11,4 % des émissions cumulées de CO2 à ce jour et environ 0,1°C de réchauffement. Mais la deuxième position a longtemps été occupée par la Russie. Ce n’est que dans les années 1980 que Pékin revient en force dans le Top 10 en raison de son boom économique permis par le développement du charbon.



La Russie arrive en troisième position, avec quelque 6,9 ​​% des émissions mondiales cumulées de CO2, mais cette troisième place a été occupée pendant un siècle, de 1870 à 1970 environ, par le Royaume-Uni. L’atelier du monde au XIXe siècle avait alors exporté de grands volumes de produits à forte intensité énergétique et carbone. Ce troisième rang a aussi brièvement été occupée par la Chine dans les années 1850 en raison de ses émissions liées à l'utilisation des terres.



Suivent le Brésil (4,5 %) et l'Indonésie (4,1 %), deux pays qui doivent en grande partie leurs émissions à la déforestation. L'Allemagne se classe à la sixième place avec 3,5 % des émissions cumulées en raison de son industrie charbonnière. L'Inde occupe la septième place du classement, avec 3,4 % du total cumulé – juste au-dessus du Royaume-Uni, avec 3 %. Le Japon avec 2,7 % et le Canada, avec 2,6%, clôturent les dix principaux contributeurs aux émissions historiques.



La France, qui était 8e en 1850, a complètement disparu du Top 10 en raison de son énergie décarbonée. A noter aussi que les émissions du transport international provenant de l'aviation et du transport maritime, qui sont presque toujours exclues des inventaires et objectifs nationaux, se classeraient au 11e rang de la liste, si elles étaient considérées comme une nation.



Ensemble, les émissions cumulées entre 1850 et 2021 représentent environ 86 % du budget carbone pour espérer rester en-deçà de 1,5°C de réchauffement. Avec l’augmentation des émissions de GES, le budget carbone s'est épuisé à un rythme accéléré, la moitié du total cumulé depuis 1850 ayant été libérée au cours des 40 dernières années. Le budget restant sera épuisé en 2032, si les émissions restent aux niveaux actuels.



*https://www.carbonbrief.org/analysis-which-countries-are-historically-responsible-for-climate-change



---



