Respèk nout kartié, stop aux dépôts sauvages !

Un dépôt sauvage, qu’est-ce que c’est ?

On parle de « dépôt sauvage » dès lors qu’un déchet est jeté dans un lieu où il ne devrait pas être, peu importe sa nature ou son volume. Cet abandon de déchets est un acte d’incivisme illégal qui dégrade le cadre de vie, provoque des nuisances olfactives et visuelles, pollue les sols, peut détériorer les habitats naturels et engendrer un risque sanitaire ainsi qu’un risque d’incendie.





Vous avez tous les équipements nécessaires à votre disposition afin d’éviter les dépôts sauvages de déchets !

Le TCO a doté tous les foyers du territoire de 2 bacs hermétiques permettant aux usagers de se débarrasser de leurs déchets préalablement triés : un bac pour les ordures ménagères et un bac pour les emballages et les papiers/cartons à recycler.

Un composteur est également proposé aux foyers volontaires, permettant de produire son propre compost et de réduire les déchets allant à l’enfouissement.



Près de 500 bornes à verre sont disposées dans les quartiers afin de recycler les bouteilles et bocaux.

13 déchèteries « fixes » sont ouvertes 7 jours sur 7 avec un accès gratuit et réglementé.

Des déchèteries éphémères mensuelles sont installées dans certains quartiers trop éloignés des déchèteries fixes.

5 Trokali (espaces de brocante gratuite) sont à disposition des habitants de l’Ouest souhaitant donner plutôt que jeter et récupérer plutôt que d’acheter.



Et des collectes en porte à porte sont effectuées chaque semaine !









Vous le voyez, avec tous ces équipements et services, nous pouvons évitons les dépôts sauvages et autres incivilités qui dénaturent la beauté de nos villes et nous coûtent très cher !



Du 3 au 8 juin, des actions de sensibilisation seront mises en place pour sensibiliser les habitants

Sur stand, en porte à porte ou en itinérance, nos médiateurs répondront à toutes vos questions : comment lire le calendrier de collectes des déchets ; où se trouve la déchèterie la plus proche de chez vous ; comment fonctionnent les Trokali ; comment fabriquer son compost avec les déchets de jardin et de cuisine…



Vous pouvez retrouver les médiateurs :



le vendredi 3 juin 2022 de 8h à 12h : stand de sensibilisation parvis de la mairie (Saint-Leu) de 14h à 17h : en itinérance rue Saint-Louis (Saint-Paul)

le dimanche 5 juin 2022 de 8h à 12h : stand de sensibilisation au Super U (Trois-Bassins)

le mercredi 8 juin 2022 de 8h à 12h : stand de sensibilisation dans le quartier de Camp Magloire (La Possession) de 13h à 16h : en itinérance rue de Nice (Le Port)



Notez qu’à cette occasion, les médiateurs seront accompagnés des agents de la Brigade Intercommunale Environnementale du TCO. Ces agents ont dans un premier temps pour mission de faire de la prévention sur le règlement de gestion des déchets. Ils sont également assermentés pour verbaliser le cas échéant les contrevenants.