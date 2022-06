Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Respèk nout kartié, stop aux dépôts sauvages ! Le service gestion des espaces publics nord et sud de la Ville de Saint-Paul est équipé, depuis peu, de trois aspirateurs électriques de déchets pour optimiser la propreté dans la Commune. Les agents ont trouvé un allié 100% écologique pour les épauler dans leur mission de maintien de la propreté urbaine.

Depuis le 31 mai, la Ville de Saint-Paul est dotée de trois gluttons H2O Perfect. Un glutton, kézako? Il s’agit d’un aspirateur électrique de déchets (des végétaux, de consommation et même des déjections animales) équipé d’une lance à eau sous pression pour assainir l’emplacement souillé. Parfaitement adapté aux zones urbaines, le glutton peut circuler à 2 vitesses, 3 ou 6km/h. Par ailleurs, ils ne nécessitent qu’un seul utilisateur. Ce nouvel équipement qui n’émet pas de CO2 et dont les dimensions permettent une circulation facile sur les trottoirs, est une alternative beaucoup moins polluante au souffleur. Doté d’un filtre, le glutton est électrique et peu bruyant.

Terre nouvelle tournée vers la transition écologique, La Ville de Saint-Paul s’équipe de matériels performants et électriques répondant à des demandes récurrentes des administrés : éviter les soulèvements de poussières et réduire les nuisances sonores liées à l’utilisation de matériels thermiques. Il est prévu trois secteurs de déploiement de ces matériels neufs en phase de test : le Centre-Ville de Saint-Paul, le Guillaume et Saint-Gilles-les- Hauts. Un quatrième secteur, celui de la Saline-les-Hauts, accueillera également dans un second temps un glutton. Ces nouveaux équipements ne doivent pas faire oublier que la propreté de notre ville doit être une préoccupation de tous.







