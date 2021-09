A la Une ... "Respek nout Rivier" : Action de ramassage sur le site de Bassin Mangue ce samedi

L’association Réunionnais Volontaires va participer au World Cleanup Day qui se déroulera le samedi 18 septembre. Pour l’occasion, l’association se réunira à Saint-Benoit pour une grande opération de nettoyage sur le site de Bassin Mangue. Par GD - Publié le Mardi 14 Septembre 2021 à 11:36

Le communiqué :



Ce samedi 18 septembre aura lieu le World Cleanup Day, la journée mondiale du nettoyage de notre planète. A cette occasion c'est plus de 2000 ramassages de déchets qui seront organisés partout en France, dont 47 à La Réunion.



L'association Réunionnais Volontaires rejoint le mouvement pour la deuxième année consécutive en organisant une action sur le site de Bassin Mangue à St-Benoit, avec le soutien du Kayak Club de Takamaka.



Le but de cet événement sera en premier lieu de communiquer sur le mouvement mondial du World Cleanup Day mais aussi de réhabiliter le site de Bassin Mangue qui a été laissé à l'abandon depuis des années tout en passant un moment convivial dans une ambiance positive. Une cinquantaine de participants sont attendus au cours de la journée.



Au programme de la journée #RESPEK NOUT' RIVIER :

- De 9h à 11h30 : ramassage de déchets

- De 14h à 16h : initiation au kayak



Les gants et sacs poubelles sont fournis par notre association, un repas léger sera proposé par le Kayak Club, des masques et du gel hydroalcoolique seront mis à la disposition des bénévoles.

Nous vous recommandons de prévoir des vêtements longs, des baskets, une casquette et votre bonne humeur !



