Ce vendredi 16 juillet 2021, a eu lieu l’inauguration de l’exposition « Résonances, Le Louvre à La Réunion ». C’est le fruit d’un partenariat entre le Musée du Louvre, la Direction des Affaires Culturelles, le Département et la Région Réunion. Au total, 238 oeuvres d’art, prêtées gracieusement par le Musée du Louvre, seront exposées dans 5 musées de La Réunion : Le Musée des Arts Décoratifs de l’Océan Indien (MADOI), STELLA MATUTINA, le Musée LEON DIERX, le Musée de VILLELE, le Muséum d’Histoire naturelle



« Notre île est honorée d’avoir été choisie. C’est une opération d’exception, un partenariat bénéfique avec le Louvre, le plus grand musée du monde. Il s’agit de rendre accessible au public Réunionnais des chefs d’oeuvre. C’est une invitation au voyage, une étonnante expérience esthétique. Je tiens également à rendre un hommage appuyé à Ambroise VOLLARD. Sans lui, nous n’aurions pas eu autant de belles oeuvres dans nos musées réunionnais. »

Huguette BELLO, Présidente de la Région Réunion

« La démocratie de la culture est une exigence, une nécessité sociale et citoyenne. La culture permet d’offrir à chacune et à chacun les meilleures chances d’émancipation. L’art est une force de voyage vers l’inconnu. La culture nous met en résonance avec le reste du monde. »

Cyrille MELCHIOR, Président du Département de La Réunion

« L’objectif de cette exposition est de rendre accessible les oeuvres de l’humanité au plus grand nombre. L’événement « Résonances » porte bien son nom. C’est une belle leçon d’humanité. »

Jacques BILLANT, Préfet de La Réunion

« Le Louvre s’invite à La Réunion avec bonheur. »

Xavier SALMON, Conservateur Général Directeur du Département des Arts graphiques du Musée du Louvre

Jusqu’à ce jour, le Louvre n’avait jamais organisé une exposition dans les départements d’Outre-Mer. La Réunion accueille aujourd’hui cet évènement décliné en cinq volets permettant de faire dialoguer les collections des musées de l’île avec celles du département des Arts graphiques du musée du Louvre.

Dans chacun des lieux retenus, une thématique différente est développée :

au muséum d’Histoire naturelle, la collection d’animaux naturalisés est ainsi mise - en parallèle avec des dessins exécutés par Pieter Boel d’après les animaux de la - Ménagerie de Louis XIV à Versailles.

au musée de Villèle, plantation du siècle des Lumières, est illustré le voyage que le - propriétaire du lieu, Henri Paulin Panon Desbassayns, accomplit à Paris entre 1784 - et 1786.

à la Villa du musée des arts décoratifs de l’océan Indien, la représentation du cadre - de vie dans la France de la seconde moitié du XVIIIe siècle est mise en parallèle avec - les modes de vie à La Réunion.

au musée Léon-Dierx, les collections de la première moitié du XIXe siècle viennent - dialoguer avec un choix de dessins témoignant de la diversité des genres, peinture - d’histoire, exercices académiques, portraits, sujets de genre, paysages ou natures mortes.

au musée Stella Matutina, ancienne usine de canne à sucre, est évoquée la représentation - du travail dans l’Europe du XVIIe siècle au début du XIXe siècle.

Les visiteurs sont invités à passer de lieu en lieu pendant toute la durée de l’opération. Ces expositions sont le résultat d’une collaboration étroite entre les équipes scientifiques des musées de La Réunion et celle du département des Arts graphique du musée du Louvre.

Informations pratiques sur les lieux : Musée des arts décoratifs de l’océan Indien Tarif plein : 2€

Gratuit : -10 ans et scolaires

Un billet acheté pour l’Exposition De l’utile à l’agréable, l’art de vivre au XVIIIe siècle à la Villa MADOI, donne accès à un billet gratuit pour l’autre exposition Travailleuses, travailleurs au musée Stella Matutina (hors visite de l’exposition permanente du musée Stella Matutina).

La Villa

49 rue de Paris, Saint-Denis

Du mardi au dimanche de 9h à 12h et de 13h à 17h

Tél : 0262 91 24 34 villa@museesreunion.re

Muséum d’Histoire naturelle Tarif plein : 2€

1, rue Poivre, Saint-Denis

Du mardi au dimanche de 9h30 à 17h15

Tél : 0262 20 02 19

museum@cg974.fr

Musée Léon Dierx Tarif plein : 2€

28 rue de Paris, Saint-Denis

Du mardi au dimanche de 9h30 à 17h30 Tél : 0262 20 24 82

musee.dierx@cg974.fr

Musée Stella Matutina Tarif plein : 2€

Gratuit : -10 ans et scolaires

Un billet acheté pour l’exposition Travailleuses, travailleurs au musée Stella Matutina, donne accès à un billet gratuit pour l’autre exposition De l’utile à l’agréable, l’art de vivre au XVIIIe siècle à la Villa MADOI (hors visite de l’exposition permanente du musée Stella Matutina).

6, Allée des Flamboyants, Piton Saint-Leu Du mardi au dimanche de 9h30 à 17h30. Tél : 0262 34 59 60

stella.reservations@museesreunion.re

Musée Historique de Villèle Tarif plein : 2€

Domaine Panon-Debassayns - Villèle, Saint-Gilles les Hauts Du mardi au dimanche de 9h30 à 17h30 Tél : 0262 55 64 10 musee.villele@cg974.fr

Conditions d’accueil La visite des musées se déroulera dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur.

Le port d’un masque chirurgical ou en tissu de catégorie 1 est obligatoire pour tous les visiteurs de plus de 11 ans.

Une distanciation de 1 m est à respecter entre les visiteurs dans l’enceinte du musée.

Plusieurs distributeurs de solution hydroalcoolique sont mis à disposition du public dès l’entrée sur site.

L’accès aux diverses visites guidées, ateliers, conférences, etc. se fera sur inscription préalable, et dans le respect des gestes barrières.