Résolution des litiges : Les nouveaux outils stratégiques

La médiation et l’arbitrage se présentent de nos jours comme deux outils stratégiques pour le monde des affaires. Ils constituent des modes alternatifs de résolution des litiges qui éviteront aux entreprises de s’engager dans des procès qui durent souvent de longs mois.



Pour mieux présenter ces deux concepts, le Centre de Médiation et d’Arbitrage de La Réunion (CMAR) a convié une dizaine d’entreprises de l’île à en débattre le vendredi 26 octobre à La Villa Angélique. À l’issue de ce débat, le CMAR a proposé l’adoption d’une "Charte des Cent". Celle-ci sera lancée suivant la signature des 100 premières entreprises qui décideront de s’engager dans l’utilisation de la médiation et de l’arbitrage pour régler leurs conflits en interne et en externe, à La Réunion, dans les échanges avec la métropole, mais également dans leurs échanges dans la zone océan Indien.



La médiation permet de discuter d’une problématique bloquante avec l’aide d’un médiateur, indépendant, impartial et formé aux techniques de communication, pour y apporter une solution gagnant-gagnant. Dans l’arbitrage, le litige est résolu par un tiers de confiance, impartial, dont la personnalité et la compétence technique seront utiles à la solution du litige, qui n’est pas magistrat, mais va néanmoins trancher le litige qui oppose les parties.

Une grande majorité d’entreprises ont déjà été confrontées à la gestion d’un conflit.



Beaucoup d’entre elles se dirigent, sans se poser de questions, vers les tribunaux. Toutefois, ce recours classique auprès d’un juge n’est pas toujours dans leur intérêt. Le procès se révèlera parfois trop long, et il peut avoir une issue incertaine. "La résolution d’un conflit ne doit plus systématiquement passer par ce biais. L’entreprise n’a souvent pas le temps du procès", déclare Nathalie Jay, Présidente du CMAR.



"Il existe d’autres outils d’une grande efficacité pour régler ces différends. Parmi eux, nous retrouvons deux modes alternatifs, rapides et sûrs, que sont la médiation et l’arbitrage. Ce sont des outils indispensables aux entreprises qui proposent des solutions intelligentes, différentes et efficaces, renforcent les relations et la solidité de l’entreprise pour la médiation, ou proposent, surtout à l’international, une décision qui s’imposera à tous, et qui pourra être exécutée pour l’arbitrage. Contrairement à un procès, toutes les parties sortent gagnantes d’une médiation. Nous avons pu constater son efficacité dans plus de 70 % des cas gérés par le CMAR", ajoute la Présidente.



Le conflit tranché par la saisine judiciaire laisse des traces indélébiles et aggrave le désaccord. Il tranche le litige mais ne le résoudra pas.



La médiation gèrera au contraire efficacement les relations humaines pour aboutir à une solution partagée et effacera les limites du litige ce que ne peut pas faire un jugement.



Le médiateur usera ainsi de techniques auxquels il est spécialement formé pour amener les parties à parler, à évoquer leurs besoins essentiels en vue de trouver une solution gagnant-gagnant.



La confidentialité de la procédure est un atout non-négligeable pour les P-DG. "Les entreprises peuvent souhaiter ne pas exposer leurs secrets et leurs faiblesses aux yeux de tous. La médiation et l’arbitrage présentent ainsi pour elles les solutions idéales qui permettent aux entreprises de gérer leurs conflits à huis clos, contrairement au procès qui, lui, est public", ajoute Me Djalil Gangate, président fondateur du CMAR.



Ce petit déjeuner-débat aura ainsi permis au CMAR de sensibiliser les entreprises locales à l’arbitrage et la médiation. Au cours de cette matinée, les acteurs économiques ont pu découvrir les atouts de ces outils et échanger sur tous les questionnements que peuvent poser ces deux modes de règlement des litiges alternatifs à la saisine judiciaire.