Résine de cannabis: Les deux mules attendent en prison

C'en est malheureusement devenu habituel. Les deux métropolitaines de 25 et 29 ans qui ont été interpellées à l’aéroport Roland Garros le 28 octobre dernier avec 12 kilos de résine de cannabis dans leurs valises ont tenté une demande de mise en liberté ce mardi devant le tribunal correction de Saint-Denis.



Il y avait peu de chances que les deux femmes en sortent libres. En effet, elles n’ont aucun hébergement à La Réunion et n’ont fourni aucune pièce supplémentaire pour appuyer leur demande. De plus, leur procès est prévu dans une semaine, le 11 décembre.



C’était néanmoins l’occasion pour leurs avocates de rappeler que les jeunes ne cessent d’arriver à La Réunion, chargés de stupéfiants, alors que les enquêtes sur les réels chefs de réseaux avanceraient lentement. "Mais dans ce dossier on a obtenu de vrais éléments d’enquête, mais ces jeunes femmes sont toujours là". L’objectif : leur permettre d’exécuter leur peine près de leur domicile en métropole.