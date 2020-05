Communiqué Résilience: Transport, stockage et distribution de 696 000 masques par les FAZSOI Ce samedi, près de 700.000 masques réceptionnés par les personnels du service de soutien de la direction du commissariat outre-mer ont été transportées par des camions du RSMA-R avant d’être stockées par la division logistique (DIVOL) des FAZSOI. Le communiqué des forces armées : Par Aurélie Hoarau - Publié le Lundi 11 Mai 2020 à 19:27 | Lu 104 fois

Samedi 09 mai, sur les 1 million de masques envoyés par le gouvernement dans le cadre du déconfinement de ce lundi 11 mai 2020, 696 000 d’entre eux ont été réceptionnés par les personnels du service de soutien de la direction du commissariat outre-mer (DICOM). Ces protections individuelles pour certaines jetables et d’autres réutilisables, ont été transportées par des camions du régiment du service militaire adapté de La Réunion (RSMA-R) avant d’être stockées par la division logistique (DIVOL) des forces armées dans la zone Sud de l’océan Indien (FAZSOI).



La répartition des 41 palettes se fera comme suit :

- Livraison par les FAZSOI aux personnes en précarité sociale de La Réunion,

- Mise en place d’un « guichet » au niveau des entrepôts des FAZSOI pour une récupération par les différentes administrations,

- En fret vers Mayotte via le pont aérien mis en place dans le cadre de l’opération Résilience.



Les forces armées concourent à des missions de sécurité intérieure, de sécurité civile et de soutien logistique dans ce que l’on connaît désormais comme l’opération Résilience. Le volet logistique comprend le transport de fret aérien ou maritime, la mise à disposition d’emprises ou encore l’affectation d’experts logistiques auprès des autorités civiles et sanitaires afin de les appuyer dans ce domaine clef de la lutte contre le COVID-19.