Résilience : 2e rotation de fret de La Réunion vers Mayotte

Le porte-hélicoptères amphibie Mistral, accompagné de la frégate Guépratte, a de nouveau accosté au Grand Port Maritime de La Réunion, pour une nouvelle escale technique du 3 au 6 mai 2020. Un premier chargement de 233 tonnes de fret à destination de Mayotte avait été effectué du 10 au 14 avril 2020.



Cette nouvelle rotation permettra le chargement de plus de 575 tonnes. En une journée, me Mistral a pu embarquer près de 800 palettes désinfectées, constituées de fret alimentaire, d’eau, de matériel parapharmaceutique – dont des solutions et gels hydro-alcooliques entre autres - ainsi que des véhicules civils. Une opération réalisée avec les équipes du groupement de soutien de la base de défense (GSBdD) de La Réunion - Mayotte et du 2e régiment de dragons (2e RD). Un hélicoptère civil a également été embarqué afin d’apporter un renfort à Mayotte, dans le cadre d’évacuations sanitaires notamment.



La Base Navale de Port des Galets a par ailleurs apporté son soutien aux deux bâtiments, en les ravitaillant en produits pétroliers ainsi qu’en les approvisionnant en rechanges navals, mais aussi en faisant réaliser des travaux par les ateliers militaires de soutien outre-mer (AMSO).



Le porte-hélicoptères et la frégate ont appareillé mercredi 6 mai 2020 de La Réunion afin de parcourir les 924 nautiques qui les séparent de Mayotte, pour procéder aux opérations de déchargement en début de semaine prochaine.