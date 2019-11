Résiliation du contrat passé avec Inovest: Gérald Maillot satisfait de la décision du tribunal

Gérald Maillot, Président du SYDNE, se félicite de la "sage" décision du tribunal administratif concernant le marché de traitement des déchets passé avec Inovest, fin 2017.



Le tribunal administratif avait pris la décision de résilier le contrat de traitement de déchets obtenu par Suez et sa filiale locale Inovest. Bien qu'il ait précisé que cette décision ne prendrait effet que dans 7 ans.



Gérald Maillot ajoute que "loin de toute polémique qui n’intéresse que ceux qui l’entretiennent, aujourd’hui, il n’y a qu’un gagnant, c’est l’usager et une grande bénéficiaire, la terre réunionnaise".



Le syndicat reviendra très vite sur ces deux sujets et plus largement sur les enjeux du traitement des déchets à La Réunion.